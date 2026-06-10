Жозе Моуриньо: Искрено съм благодарен на играчите, с които имах удоволствието да работя

Треньорът Жозе Моуриньо публикува съобщение в социалните си медии, с което се сбогува с Бенфика. По-рано португалският клуб обяви напускането на 63-годишния специалист като старши треньор. Моуриньо ще се завърне в Реал Мадрид, който плати на Бенфика 15 милиона евро за предсрочно прекратяване на договора му.

„Благодаря на президента Руи Коща, че ми даде възможността да работя в Бенфика. Да представлявам този клуб беше чест и привилегия. Изразявам благодарността си и към целия персонал на Бенфика за техния образцов професионализъм, всеотдайност и компетентност. Искрено съм благодарен на играчите, с които имах удоволствието да работя. Пожелавам им най-големи лични и професионални успехи. Уверен съм, че за кратко време създадохме силна връзка: мой играч веднъж, мой играч завинаги“, написа Моуриньо.

Португалският треньор е начело на Бенфика от септември 2025 г. Под негово ръководство отборът е непобеден в португалското първенство и завърши трети в класирането.

Моуриньо работи в Реал Мадрид от 2010 до 2013 г. С „белите“ той спечели испанското първенство, Купата и Суперкупата на Испания.