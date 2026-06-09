Жозе Моуриньо пристига в Мадрид, за да започне втория си престой начело на Реал

Втората ера на Жозе Моуриньо в Реал Мадрид е на път да започне. Португалският специалист се очаква да пристигне в испанската столица още днес, за да се заеме с подготовката за новия сезон и изграждането на състава, с който ще атакува трофеите през кампания 2026/27.

След победата на Флорентино Перес на президентските избори в клуба, назначението на Моуриньо е въпрос на часове. Според информацията от Испания, Реал Мадрид е платил 15 милиона евро на Бенфика, за да активира освобождаващата клауза в договора на наставника.

Още с пристигането си португалецът ще започне работа по лятната селекция. Според местните медии той е поискал привличането на централен защитник от най-висока класа и ляв бек, способен веднага да се наложи като титуляр. Сред спряганите имена са хърватският национал Йошко Гвардиол и италианецът Рикардо Калафиори.

Очаква се към тях да се присъединят и вече договорените попълнения Ибрахима Конате и Дензъл Дъмфрис, които бяха сред основните акценти в предизборната програма на Флорентино Перес.

Промените на „Сантяго Бернабеу“ обаче няма да се ограничат само до новите назначения. Завръщането на Моуриньо ще доведе и до раздяла с Алваро Арбелоа. Бившият защитник пое временно отбора след края на сезона, но според испанските медии клубът ще обяви официално неговото напускане в следващите часове.

Така Реал Мадрид поставя началото на нов проект под ръководството на един от най-успешните треньори в своята история, който ще има задачата да върне „белите“ на върха в Испания и Европа.