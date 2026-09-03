Жозе Моуриньо за Пелегрини: Казвал съм много глупави неща, с които не се гордея

Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо направи любопитно признание по адрес на Мануел Пелегрини преди гостуването на Бетис в испанското първенство. Португалецът се върна към напрежението между двамата в миналото и призна, че съжалява за част от думите си по адрес на чилийския специалист.

"В миналото има моменти, думи и неща, които човек казва или прави, а след това се чувства като идиот. Осъзнаваш, че си сгрешил. По негов адрес съм имал някои много глупави коментари, с които не се гордея“, заяви Моуриньо.

Португалецът не спести похвалите си за Пелегрини, определяйки го като голям треньор и пример за поведение. Моуриньо припомни и ситуация от приятелски двубой между Бетис и Рома, когато италианският тим останал със седем души, а чилиецът поискал от своите футболисти да не унижават съперника. „За мен той е голям треньор и пример като специалист и човек. Много го харесвам. Утре ще има прегръдка преди мача и прегръдка след него“, каза португалецът.

Моуриньо засегна и ситуацията около Раул Асенсио, след като футболистът беше осъден за шофиране с концентрация на алкохол, която е била почти четири пъти над допустимата. Наставникът подчерта, че поведението извън терена също носи отговорност, когато представляваш Реал Мадрид.

"Футболистът на Реал Мадрид е такъв 24 часа в денонощието. Това, което правиш извън клуба, може да навреди на твоя престиж и на този на клуба. Не съм щастлив. Всички допускаме грешки, но когато те се натрупат, вече е различно“, коментира Моуриньо.

В същото време той похвали професионализма на Асенсио във Валдебебас, посочвайки, че защитникът демонстрира "изключителна отдаденост“ в процеса на възстановяване. Клубът е започнал дисциплинарна процедура, но Моуриньо уточни, че докато тя продължава, ще третира Асенсио като част от отбора.

Португалецът беше също толкова категоричен относно раздялата с Дани Себайос. Той разкри, че разговорът между двамата е продължил само няколко минути.

"Говорихме три минути по телефона и му казах, че не разчитам на него. Той разбра ситуацията и предпочете да стане свободен агент и сам да реши бъдещето си“, обясни Моуриньо.

Наставникът на Реал Мадрид коментира и оттеглянето на Лионел Меси от националния отбор на Аржентина, като призна, че футболисти от подобна величина неизбежно ще липсват на играта.

"Няма думи, които могат да опишат качествата му като футболист. Той е от онези играчи, които ще ти липсват. Ще трябва да гледаме някой мач от МЛС, което не ми харесва особено, за да се насладим на последните му години“, каза Моуриньо.

По отношение на битката за титлата в Испания португалецът посочи и Атлетико Мадрид сред основните претенденти, отчитайки стабилността в клуба и направената селекция. Според него първенството няма да бъде лесно, а постоянният натиск за победи прави борбата още по-тежка.

Що се отнася до предстоящото гостуване на Бетис, Моуриньо беше категоричен, че Реал Мадрид ще трябва да покаже най-доброто от себе си.