БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг,...
Чете се за: 02:37 мин.
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:...
Чете се за: 00:57 мин.
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Жребият за Евроволей 2026 ще бъде изтеглен в събота

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
Спорт
Запази

Турнирът при мъжете ще се състои в Италия, България, Финландия и Румъния.

Български национален отбор по волейбол за мъже
Снимка: БТА
Слушай новината

Жребият за Евроволей 2026 ще се проведе тази събота в емблематичния нормано-швабски замък в Бари, с което официално започва обратното броене до най-големия волейболен форум на Стария континент. Европейското първенство ще се състои в осем страни – по четири за всяка от двете направления, като участие ще вземат 24 мъжки и 24 женски национални отбора.

По-късно тази седмица отборите, които ще участват в Евроволей 2026, ще научат своите съперници в груповата фаза на турнира. Надпреварата при дамите ще се проведе от 21 август до 6 септември, с мачове в Истанбул (Турция), Бърно (Чехия), Гьотеборг (Швеция) и Баку (Азербайджан). Домакините от Турция – „Султанките на мрежата“ – ще се опитат да защитят историческата си титла от 2023 г. пред родна публика, вдъхновени и от сребърния си медал на тазгодишното световно първенство в Тайланд.

Мъжкият турнир ще се състои в Италия, България, Финландия и Румъния, като откриващият мач ще бъде под открито небе на Пиаца дел Плебисчито в Неапол на 10 септември. Финалната фаза на турнира ще се проведе в края на септември в Милано, където ще се изиграят полуфиналите и мачовете за медалите в модерната Арена Санта Джулия – същата, която ще бъде домакин на хокейните срещи по време на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина 2026. Други домакинства за мъжкия шампионат към този момент са Модена и Торино (Италия), Варна (България), Тампере (Финландия) и Клуж-Напока (Румъния). Защитаващ титлата си е тимът на Полша, който триумфира в Рим през лятото на 2023 г.

„Евроволей 2026 ще бъде най-големият волейболен празник, и каня всички фенове от цяла Европа – и отвъд – да запазят датите и да си осигурят билетите възможно най-рано. Като вземем предвид безпрецедентните успехи на европейските отбори на последните световни първенства, очаква ви волейбол на най-високо ниво и преживяване, което ще ви накара да настръхнете. Присъединете се към нас за събитие, което ще остане в историята“, казва президентът на CEV, Роко Сикирич.

Преди да бъде потвърдена програмата на груповата фаза, предстои жребият, който ще се проведе в събота, 4 октомври, в Бари, с участието на звездни състезатели и много представители на волейболната общност. Домакините в четирите страни в двете направления ще бъдат водачи на своите групи и – според действащите правила – имаха правото да изберат по един отбор, който да се присъедини към тяхната група. Тези избрани съперници ще бъдат обявени на живо в събота вечер.

След това жребият ще продължи с разпределение на останалите отбори в четири урни във всяка категория, въз основа на актуалната европейска ранглиста.

#Европейско първенство по волейбол във Варна 2026 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
1
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна инспекция"
2
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна...
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце Делчев"
3
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце...
"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин настоява за максимална присъда за шофьора на АТВ-то
4
"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин...
Момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се похвалят на приятели
5
Момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се...
На вниманието на ДАИ: Iron Maiden ще изнесат концерт на 26 май (МЕМЕТА)
6
На вниманието на ДАИ: Iron Maiden ще изнесат концерт на 26 май...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
5
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
6
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...

Още от: Волейбол

Лора Славчева остава в Марица
Лора Славчева остава в Марица
Давид Давидов: За Левски е удоволствие да постига резултати с млади български волейболисти Давид Давидов: За Левски е удоволствие да постига резултати с млади български волейболисти
Чете се за: 02:20 мин.
Георги Татаров и Венислав Антов: За цената на успеха, фенската любов и бъдещите предизвикателства Георги Татаров и Венислав Антов: За цената на успеха, фенската любов и бъдещите предизвикателства
Чете се за: 04:22 мин.
Евгени Иванов: Нашите момчета имаха всички предпоставки за този успех Евгени Иванов: Нашите момчета имаха всички предпоставки за този успех
Чете се за: 02:07 мин.
Александър Николов: Не мога да спра да се усмихвам Александър Николов: Не мога да спра да се усмихвам
Чете се за: 02:15 мин.
Венислав Антов: След това, което видяхме вчера, аз наистина съм в шок Венислав Антов: След това, което видяхме вчера, аз наистина съм в шок
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг, шофьорите да тръгват на път с подходящи гуми
АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг, шофьорите да...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
ВКС: Сарафов вече няма правомощия да иска възобновяване на производства ВКС: Сарафов вече няма правомощия да иска възобновяване на производства
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Земетресение е регистрирано в Истанбул Земетресение е регистрирано в Истанбул
Чете се за: 01:10 мин.
По света
"Спрете геноцида в Газа": Какво призова задържаният от...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Прокуратурата във Варна поема разследването за предполагаемо...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Почина раненото мече, спасено от коритото на река Арда преди седмица
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Срина се системата за проверка на глоби в КАТ
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ