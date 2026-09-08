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Журналистическо разследване: Предупредили ли са ОАЕ Нетаняху за атака на Хамас преди 7 октомври 2023 г.?

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Израел Нетаняху
Снимка: БТА
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Кабинетът на израелския премиер Бенямин Нетаняху отрече, да е бил информиран от Обединените арабски емирства за подготвяно нападение на Хамас преди 7 октомври 2023 г. Твърдението се съдържа в журналистическо разследване на левия вестник "Хаарец" и предизвика силни реакции сред опозицията, особено с оглед на предстоящите оспорвани парламентарни избори на 27 октомври.

В публикацията се твърди, че президента на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед е говорил с Нетаняху през последната седмица на септември 2023 г., за да го предупреди за подготвяна мащабна операция на Хамас.

Според "Хаарец" израелският премиер не е информирал за предупреждението ръководителите на службите за сигурност.

Нетаняху обяви твърденията за фалшиви, отрече да е получавал предупреждение и увери, че всяка информация се предава по разузнавателните канали. Обединените арабски емирства заявиха, че няма да коментират медийни публикации или спекулации за разговорите между двамата ръководители.

Публикуването на журналистическото разследване предизвика ураган от критики сред опозицията, която критикува все повече управлението на кризата от страна на премиера.

# вестник "Хаарец" # Бенямин Нетаняху #ОАЕ #Хамас

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