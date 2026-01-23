Зимата превърна езерото Мичиган в ледена приказка

Езерото Езерото Мичиган, едно от големите езера в САЩ, се покри с лед и сняг заради много студеното време. Температурите паднаха толкова ниско, че голяма част от водната му повърхност замръзна, а повърхностните вълни се втвърдиха като кристали и ледени форми.

Ябълковите дървета и по-малките водни участъци около брега също бяха обвити в лед, което прави гледката наистина впечатляваща — сякаш природата е създала огромна ледена скулптура. Хора, които живеят в района, споделят снимки и видеа, на които се виждат ефектни ледени декорации по дърветата, клоните и крайбрежията.

Това явление се случва при много ниски температури и силни ветрове, които замразяват водата и пръските ѝ мигновено. За местните жители красотата е чудна, но също така трябва да се внимава, защото ледът може да бъде хлъзгав и опасен.