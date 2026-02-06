Зимната олимпиада започва тази вечер в Италия – време е за шоу и спорт

Тази вечер в Италия официално започват XXV Зимни олимпийски игри. Церемонията по откриването е в Милано и ще даде старт на едно от най-големите спортни събития в света.

Олимпиадата ще се проведе в няколко града – Милано, Кортина д’Ампецо, Ливиньо и Предацо. Именно затова игрите носят името Зимни олимпийски игри Милано–Кортина 2026.

Церемонията ще обхване четири различни локации – парадът на нациите ще бъде в Милано, но и в Кортина, Ливиньо и Предацо, като всеки от спортистите ще може да дефилира в най-близкия за него град. Организаторите обаче обещават, че на екран те ще изглеждат сякаш са един до друг. Така, двамата знаменосци на България всъщност ще бъдат на около 400 км разстояние. Единствената ни представителка в ледените спортове, фигуристката Александра Фейгин, ще излезе на „Сан Сиро“, а биатлонистът Владимир Илиев ще носи българския флаг начело на делегацията ни в Кортина.

Очаква се мащабен спектакъл с музика, светлини и парад на спортистите от десетки държави. Хиляди атлети ще се състезават в дисциплини като ски, биатлон, фигурно пързаляне и сноуборд.

Официалната церемония ще започне в 21:00 часа на стадион „Сан Сиро“ в Милано и ще бъде излъчена на живо по БНТ 1 и БНТ 3. Олимпийските игри ще продължат до 22 февруари и ще предложат много емоции, рекорди и битки за медалите.