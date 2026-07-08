Златната обувка на Мондиал 2026: Меси, Мбапе, Холанд и Кейн в битка, която влиза в историята

Битката за Златната обувка на световното първенство през 2026 година се превръща в една от най-запомнящите се в историята на турнира. Вместо един изявен лидер, четирима от най-големите нападатели в света - Лионел Меси, Килиан Мбапе, Ерлинг Холанд и Хари Кейн продължават да се надпреварват рамо до рамо за отличието.

След осминафиналите Лионел Меси е начело с осем попадения, докато Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд имат по седем. Хари Кейн остава плътно зад тях с шест гола и също запазва реални шансове да триумфира.

Статистиката подчертава колко необичайна е надпреварата. В голяма част от последните световни първенства шест или дори пет попадения бяха достатъчни за голмайсторския приз. През 2026 година подобни показатели вече не гарантират нищо.

Особено впечатляващо е представянето на Меси. С осемте си гола аржентинецът се присъедини към изключително елитната група футболисти, реализирали поне осем попадения на едно световно първенство - постижение, което преди него са записвали само легенди като Жюст Фонтен, Шандор Кочиш, Герд Мюлер, Еузебио, Роналдо и самият Мбапе.

Френската суперзвезда Килиан Мбапе не само има седем гола, но и две асистенции – важен фактор, тъй като при равен брой попадения именно головите подавания са първият критерий за определяне на носителя на Златната обувка. Следват изиграните минути, което прави всяко действие до края на турнира още по-ценено.

Ерлинг Холанд впечатлява с изключителната си ефективност. Норвежецът реализира седем гола още на дебютното си световно първенство и притежава най-висок процент успеваемост при завършващите удари сред основните претенденти.

Хари Кейн също остава в битката благодарение на постоянството си. Голмайсторът на Мондиал 2018 вече има шест попадения и една асистенция, като отново демонстрира впечатляваща ефективност пред противниковата врата.

Зад голямата четворка остават Усман Дембеле, Микел Оярсабал и Джуд Белингам с по четири гола, но към момента изглежда малко вероятно някой от тях да навакса изоставането.

С наближаването на полуфиналите всяко попадение може да се окаже решаващо. Освен че се борят за индивидуалното отличие, Меси, Мбапе, Холанд и Кейн преследват и най-голямата цел - да изведат своите национални отбори до световната титла на 19 юли.