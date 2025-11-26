БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Зографски преодоля квалификацията и на голямата шанца във Фалун

Четвъртият кръг за сезона започва в 16:10 българско време.

владимир зографски рекордно класиране българин световни първенства ски скокове
Снимка: БТА
Слушай новината

Владимир Зографски преодоля с 27-и резултат квалификациите на голямата шанца във Фалун и ще участва в състезанието от четвъртия кръг на Световната купа днес. Във вторник българинът завърши на девето място на малката шанца и записа четвъртото най-добро постижение в кариерата си.

Зографски преодоля с лекота квалификацията на голямата шанца, след като записа скок от 121 метра за 109.8 точки. Първенец в пресявките стана деветият в класирането за трофея Щефен Ембахер, който постигна втория си успех в квалификация за сезона със 131 метра и 131.3 точки. Втори стана Анже Ланишек със 128.1 точки, а победителят от вторник и нов лидер в подреждането Щефан Крафт е 11-и.

Зографски е 13-и в класирането за купата с 58 точки и една по-малко от словенеца Тими Зайц, който не успя да преодолее квалификациите.

Четвъртият кръг за сезона започва в 16:10 българско време. Това е последно състезание във Фалун при мъжете, а през уикенда комплексът ще приеме кръгове при жените.

