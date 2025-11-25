Владимир Зографски завърши 9-и в първия старт от Световната купа във Фалун

Единственият български скискачач в световния елит Владимир Зографски завърши на девето място в първия старт от Световната купа във Фалун, Швеция.

На малката шанца 32-годишният Зографски направи скокове от 95 и 93 метра, които му донесоха общо 234,7 точки. Българинът се движеше на петата позиция със 119,9 точки след първите опити, но направи малко по-слаб втори опит, което му коства леко отстъпление.

За Зографски това е най-доброто класиране от началото на сезона, като той има и едно 12-о място в Лилехамер през уикенда. В кариерата му това е четвъртият му най-силен резултат.

Победител в състезанието стана Щефан Крафт. Австриецът събра 249,9 точки след опити от 97,5 и 96,5 метра и регистрира 46-ата си победа, с което излезе на второ място във вечната класация на Световната купа.

Втори след него с 247,7 точки се нареди словенецът Анже Ланишек, който направи два скока от по 96 метра. Третото място остана за германеца Филип Раймунд с 244,9 точки. Раймунд скочи 94,5 метра в първия си опит и 99,5 метра във втория, което бе и рекорд на шанцата.

В класирането за Световната купа води Крафт с 205 точки. Втори със 181 точки е японецът Рьою Кобаяши, а трети със 176 точки е австриецът Даниел Чофених. Зографски е на 13-о място с 58 точки.

В сряда във Фалун предстои още едно състезание от Световната купа.