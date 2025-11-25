БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване...
Чете се за: 01:50 мин.
Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 04:10 мин.
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро,...
Чете се за: 00:25 мин.
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа...
Чете се за: 06:25 мин.
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Владимир Зографски завърши 9-и в първия старт от Световната купа във Фалун

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Самоковецът записа 4-ия най-силен резултат в кариерата си.

Владимир Зографски
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Единственият български скискачач в световния елит Владимир Зографски завърши на девето място в първия старт от Световната купа във Фалун, Швеция.

На малката шанца 32-годишният Зографски направи скокове от 95 и 93 метра, които му донесоха общо 234,7 точки. Българинът се движеше на петата позиция със 119,9 точки след първите опити, но направи малко по-слаб втори опит, което му коства леко отстъпление.

За Зографски това е най-доброто класиране от началото на сезона, като той има и едно 12-о място в Лилехамер през уикенда. В кариерата му това е четвъртият му най-силен резултат.

Победител в състезанието стана Щефан Крафт. Австриецът събра 249,9 точки след опити от 97,5 и 96,5 метра и регистрира 46-ата си победа, с което излезе на второ място във вечната класация на Световната купа.

Втори след него с 247,7 точки се нареди словенецът Анже Ланишек, който направи два скока от по 96 метра. Третото място остана за германеца Филип Раймунд с 244,9 точки. Раймунд скочи 94,5 метра в първия си опит и 99,5 метра във втория, което бе и рекорд на шанцата.

В класирането за Световната купа води Крафт с 205 точки. Втори със 181 точки е японецът Рьою Кобаяши, а трети със 176 точки е австриецът Даниел Чофених. Зографски е на 13-о място с 58 точки.

В сряда във Фалун предстои още едно състезание от Световната купа.

Свързани статии:

Владимир Зографски преодоля квалификациите във Фалун
Владимир Зографски преодоля квалификациите във Фалун
Фалун се завръща в календара на Световната купа след 10-годишна пауза.
Чете се за: 01:52 мин.
#Владимир Зографски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
1
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
2
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си...
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати
3
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект –...
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление
4
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват...
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разкарват го напред-назад
5
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана,...
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората
6
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Дъжд и сняг в неделя
4
Дъжд и сняг в неделя
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
5
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Зимни

Алберт Попов: Целта е да съм във върхова форма на Олимпийските игри
Алберт Попов: Целта е да съм във върхова форма на Олимпийските игри
Цеко Минев: Резултатите от миналата година ни дават увереност Цеко Минев: Резултатите от миналата година ни дават увереност
Чете се за: 02:20 мин.
Владимир Зографски преодоля квалификациите във Фалун Владимир Зографски преодоля квалификациите във Фалун
Чете се за: 01:52 мин.
Тервел Замфиров: Без флаг на Игрите ще се скитаме без цел и посока Тервел Замфиров: Без флаг на Игрите ще се скитаме без цел и посока
Чете се за: 02:37 мин.
Логан Куули с исторически мач за Юта в НХЛ Логан Куули с исторически мач за Юта в НХЛ
Чете се за: 03:07 мин.
Германската ски асоциация ще награди посмъртно биатлонистката Лаура Далмайер Германската ски асоциация ще награди посмъртно биатлонистката Лаура Далмайер
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Украйна одобри план за мир с Русия Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Макрон: Искаме мир в Украйна, но не мир, който на практика е...
Чете се за: 01:52 мин.
По света
"Нито една повече": Протест срещу насилието над жени
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Разбиха престъпна група за трафик на мигранти - каналджиите взимали...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ