Владимир Зографски преодоля квалификациите във Фалун

Владимир Зографски премина през тежки квалификации, но все пак си осигури място в основното състезание на малката шанца във Фалун – първия старт там за последното десетилетие. Българинът преодоля пресявките с предпоследен резултат и ще бъде сред участниците в официалния старт, който започва в 15:55 ч. българско време.

Зографски стартира квалификацията с висок стартов номер – 54-и от 68 състезатели – благодарение на мястото си в топ 15 в генералното класиране след силните му резултати в Лилехамер. Този път обаче българинът не намери ритъма си и скочи едва 86.5 метра, което му донесе 96.8 точки и 49-о място – последният билет за състезанието. Пред себе си остави единствено швейцареца Юри Кесели, докато казахстанецът Иля Мизерних отпадна с 1.7 точки пасив.

Квалификацията бе спечелена от австриеца Даниел Чофених с 91.5 метра и 119.6 точки, следван плътно от Щефан Крафт. Най-голямата изненада дойде от лидера в Световната купа Рьою Кобаяши, който завърши чак 30-и след скок от 83.5 метра.

Фалун се завръща в календара на Световната купа след 10-годишна пауза, породена от липсата на водещи шведски скачачи и нисък интерес. Този уикенд обаче се очаква оживление, тъй като при дамите ще стартира Фрида Вестман – първата шведка с подиум в дисциплината от близо три десетилетия. Шанцата ще бъде и едно от ключовите съоръжения за Световното първенство през 2027 г.