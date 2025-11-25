БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро,...
Чете се за: 00:25 мин.
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа...
Чете се за: 06:25 мин.
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Владимир Зографски преодоля квалификациите във Фалун

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Фалун се завръща в календара на Световната купа след 10-годишна пауза.

владимир зографски шести резултат квалификациите състезанието лахти
Снимка: БТА
Слушай новината

Владимир Зографски премина през тежки квалификации, но все пак си осигури място в основното състезание на малката шанца във Фалун – първия старт там за последното десетилетие. Българинът преодоля пресявките с предпоследен резултат и ще бъде сред участниците в официалния старт, който започва в 15:55 ч. българско време.

Зографски стартира квалификацията с висок стартов номер – 54-и от 68 състезатели – благодарение на мястото си в топ 15 в генералното класиране след силните му резултати в Лилехамер. Този път обаче българинът не намери ритъма си и скочи едва 86.5 метра, което му донесе 96.8 точки и 49-о място – последният билет за състезанието. Пред себе си остави единствено швейцареца Юри Кесели, докато казахстанецът Иля Мизерних отпадна с 1.7 точки пасив.

Квалификацията бе спечелена от австриеца Даниел Чофених с 91.5 метра и 119.6 точки, следван плътно от Щефан Крафт. Най-голямата изненада дойде от лидера в Световната купа Рьою Кобаяши, който завърши чак 30-и след скок от 83.5 метра.

Фалун се завръща в календара на Световната купа след 10-годишна пауза, породена от липсата на водещи шведски скачачи и нисък интерес. Този уикенд обаче се очаква оживление, тъй като при дамите ще стартира Фрида Вестман – първата шведка с подиум в дисциплината от близо три десетилетия. Шанцата ще бъде и едно от ключовите съоръжения за Световното първенство през 2027 г.

Свързани статии:

Зографски завърши на 24-о място във втория старт в Лилехамер
Зографски завърши на 24-о място във втория старт в Лилехамер
За разлика от първия старт вчера, нито един австриец не се нареди в...
Чете се за: 02:20 мин.
Зографски отново със силен резултат във втората квалификация в Лилехамер
Зографски отново със силен резултат във втората квалификация в Лилехамер
Българинът нямаше проблеми да влезе сред 50-те състезатели, които...
Чете се за: 00:55 мин.
#Световна купа по ски скок 2025/26 #Фалун #Владимир Зографски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
1
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
2
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си...
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати
3
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект –...
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление
4
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват...
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не е „конструктивен“
5
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не...
Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор
6
Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Дъжд и сняг в неделя
5
Дъжд и сняг в неделя
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Ски скокове

Зографски завърши на 24-о място във втория старт в Лилехамер
Зографски завърши на 24-о място във втория старт в Лилехамер
Зографски отново със силен резултат във втората квалификация в Лилехамер Зографски отново със силен резултат във втората квалификация в Лилехамер
Чете се за: 00:55 мин.
Силен старт на сезона за Владимир Зографски Силен старт на сезона за Владимир Зографски
Чете се за: 01:05 мин.
Зографски преодоля квалификацията в Лилехамер Зографски преодоля квалификацията в Лилехамер
Чете се за: 00:57 мин.
Владимир Зографски беше дисквалифициран от състезанието на голямата шанца в Клингентал Владимир Зографски беше дисквалифициран от състезанието на голямата шанца в Клингентал
Чете се за: 01:00 мин.
Владимир Зографски завърши 14-и във втория старт в Хинценбах Владимир Зографски завърши 14-и във втория старт в Хинценбах
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Ясни са цените на градския транспорт в София в евро, закръглят се надолу
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро, закръглят се...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда се, както си иска Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда се, както си иска
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ) Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Продължават дипломатическите совалки по предложения от САЩ план за край на войната в Украйна Продължават дипломатическите совалки по предложения от САЩ план за край на войната в Украйна
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Разкриха "фабрика за бебета" на остров Крит
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа от...
Чете се за: 06:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ