Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен...
Зографски завърши на 24-о място във втория старт в Лилехамер

Спорт
За разлика от първия старт вчера, нито един австриец не се нареди в челната тройка, а с победата си тръгна Рьою Кобаяши.

владимир зографски бишофсхофен
Владимир Зографски се класира на 24-а позиция във второто състезание на голямата шанца в Лилехамер (Норвегия) от новия сезон в Световната купа по ски скок при мъжете.

Българинът, който премина квалификацията по-рано днес с 19-и резултат, направи скок от 130.0 метра в първия кръг и постигна 125.5 метра във финалния етап, събирайки 233.7 точки (119.7 и 114.0 точки).

Победата във втория старт в Лилехамер заслужи японецът Рьою Кобаяши. Златният медалист на малка шанца и сребърен на голяма от Зимните олимпийски игри в Пекин през 2022 година получи 290.5 точки след скокове с дължина 138.0 и 139.5 метра (144.4 и 146.1 точки).

Представителят на Словения Домен Превц се нареди втори със сбор от 287.3 точки, след като записа 140.0 метра в първия скок и 139.0 м. във втория, а германецът Феликс Хофман допълни призовата тройка с резултат от 286.2 точки (139.0 и 138.0 метра).

Актуалният носител на Световната купа и шампион от веригата „Четирите шанци“ Даниел Чофених от Австрия завърши седми с 271.4 точки след скокове с дължина 129.5 и 137.5 метра (129.3 и 142.1 точки).

С победата си Кобаяши оглави генералното класиране за Световната купа със 145 точки, следван от Чофених със 136. Превц е трети със 130, а австрийците Ян Хьорл (112) и Щефан Крафт (105) оформят Топ 5. Хьорл беше първи в квалификацията, но остана осми, а Крафт се класира пети в днешното състезание. Владимир Зографски е 15-и в подреждането с 29 пункта в актива си.

Следващият старт при мъжете от Световната купа по ски скок предстои през следващата седмица в Швеция.

#Световна купа по ски скок 2025/26 #Световна купа по ски скок в Лилехамер #Рьою Кобаяши # Владимир Зографски

