Силен старт на сезона за Владимир Зографски

Владимир Зографски започна сезона в Световната купа по ски скок с впечатляващо 12-о място на голямата шанца в Лилехамер.

Българинът преодоля квалификацията с девети резултат и въпреки скок от 135.0 метра, който го остави 18-и след първия кръг, във финалния опит Зографски показа характер и хладнокръвие – 125.0 метра и 147.6 точки му донесоха скок нагоре в класирането.

Победител стана австриецът и шампион от веригата „Четирите шанци“ Даниел Чофених с 311.5 точки, следван от сънародниците си Ян Хьорл (307.2) и трикратния носител на Световната купа Щефан Крафт (306.3).

С този резултат Зографски прибави 22 точки към актива си и затвърди позицията си сред конкурентите от световния елит.

В неделя в Лилехамер го очаква втори старт, където българинът ще се стреми към още по-смело представяне.