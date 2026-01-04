БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:00 мин.

Зографски завърши на 23-о място в Инсбрук

от БНТ
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Рен Никайдо, Домен Превц и австриецът Щефан Ембахер се качиха на подиума.

зографски завърши инсбрук
Снимка: БТА
Владимир Зографски се класира на 23-то място в третата надпревара от веригата "Четирите шанци" в Инсбрук, която е част от Световната купа по ски скок за мъже.

Българинът събра 231,1 точки след скокове от 120 и 121,5 метра. Малко по-слабото му представяне в първия опит, в който той все пак спечели дуела си с австриеца Никлас Бахлингер, го лиши от възможност да изравни постиженията си от предишните две състезания в Оберстдорф и Гармиш-Партенкирхен, в които бе 18-и и 14-и.

Победител в надпреварата стана Рен Никайдо с 276,5 точки, а другите двама на подиума - словенецът Домен Превц и австриецът Щефан Ембахер, останаха на по-малко от точка от него. За японеца това е първа победа в старт от Световната купа, а за нея той направи скокове от 131 и 128 метра.

Втори с 276 точки след скокове от 129,5 и 128 метра се класира Превц, който регистрира 11-и пореден подиум. Словенецът обаче бе лишен от възможността да направи "голям шлем" с победи и в четирите състезания от "шанците".

Ембахер, който разделяше първото място с Никайдо след първия кръг, приключи с 275,8 точки. Той записа 130 и 127,5 метра при опитите си на шанцата "Бергизел".

Четвъртата позиция зае друг представител на домакините от Австрия - Ян Хьорл, който остана с 269,6 точки.

В таблицата преди последния старт от "Четирите шанци" начело е Домен Превц. Състезанието е във вторник в Бишофсхофен.

Словенецът е водач и за Световната купа с 1130 точки, пред японците Рьою Кобаяши със 762 и Рен Никайдо с 629. Зографски е на 12-а позиция с 252 точки.

Снимка: БТА

#Световна купа по ски скок 2025/26 #Владимир Зографски

