Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от...
Чете се за: 02:20 мин.
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява...
Чете се за: 04:05 мин.
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на...
Чете се за: 07:17 мин.
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Чете се за: 04:15 мин.

Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)

Чете се за: 01:15 мин.
У нас
зоопарк стара загора търси име малкото тигърче снимки
Зоопаркът в Стара Загора кани всички да се включат в избора на име за тигърчето.

Новото попълнение на зоопарка се роди на 11 ноември 2025 г., в деня на Свети Мина, и вече предизвиква силен интерес сред посетителите на зоопарка. Малкото тигърче - момиче, е голяма радост и за екипа на зоопарка.

"Търсим име, което малкото тигърче да носи с гордост. Очакваме предложения за красиво, силно и достойно име, което да подхожда на характера и присъствието на нашата обитателка", посочват от зоопарка.

Предложения ще се събират до полунощ на 21 януари (сряда) 2026 г.

Името, предложено най-много пъти в коментарите, ще стане официалното име на тигърчето.

От всички участници, предложили избраното име, чрез жребий ще бъде определен един победител, който ще получи безплатен вход за зоопарка, образователна беседа с личен екскурзовод и възможност да надникне зад кулисите и да научи любопитни тайни от кухнята на зоопарка.

Снимки: Симона Кръстева

НАП напомня: Попълваме данъчните декларации в лева, но плащаме в евро
НАП напомня: Попълваме данъчните декларации в лева, но плащаме в евро
Деца гостуваха в БНТ по случай ромската Нова година Деца гостуваха в БНТ по случай ромската Нова година
Чете се за: 00:37 мин.
"Електрохолд" предупреждава за фалшиви имейли с фактури за електроенергия "Електрохолд" предупреждава за фалшиви имейли с фактури за електроенергия
Чете се за: 01:22 мин.
НАП представя сроковете за деклариране на доходите за 2025 г. НАП представя сроковете за деклариране на доходите за 2025 г.
Чете се за: 00:35 мин.
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за Анастасия Мозер "Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за Анастасия Мозер
Чете се за: 01:27 мин.
2025 е била третата най-топла година в историята 2025 е била третата най-топла година в историята
Чете се за: 01:10 мин.

ПП-ДБ върнаха нереализиран втория мандат веднага, след като го получиха
ПП-ДБ върнаха нереализиран втория мандат веднага, след като го...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Протест в защита на машинния вот на предстоящите избори се състоя в София Протест в защита на машинния вот на предстоящите избори се състоя в София
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Провал на заседанието на правната комисия за промените в Изборния кодекс Провал на заседанието на правната комисия за промените в Изборния кодекс
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Задочен спор между ПП-ДБ, "Информационно обслужване" и...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
НАП напомня: Попълваме данъчните декларации в лева, но плащаме в евро
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Бъдещето на Гренландия: Среща между лидери на острова, Дания и САЩ
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Борисов: Аз съм против промени в Изборния кодекс в "12 без...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
