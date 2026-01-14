Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)

Зоопаркът в Стара Загора кани всички да се включат в избора на име за тигърчето.

Новото попълнение на зоопарка се роди на 11 ноември 2025 г., в деня на Свети Мина, и вече предизвиква силен интерес сред посетителите на зоопарка. Малкото тигърче - момиче, е голяма радост и за екипа на зоопарка.

"Търсим име, което малкото тигърче да носи с гордост. Очакваме предложения за красиво, силно и достойно име, което да подхожда на характера и присъствието на нашата обитателка", посочват от зоопарка.

Предложения ще се събират до полунощ на 21 януари (сряда) 2026 г.

Името, предложено най-много пъти в коментарите, ще стане официалното име на тигърчето.

От всички участници, предложили избраното име, чрез жребий ще бъде определен един победител, който ще получи безплатен вход за зоопарка, образователна беседа с личен екскурзовод и възможност да надникне зад кулисите и да научи любопитни тайни от кухнята на зоопарка.

Снимки: Симона Кръстева