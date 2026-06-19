Зверев продължава победната си серия за място на полуфиналите в Хале

Водачът в схемата Александър Зверев надигра белгиеца Рафаел Колиньон със 7:6 (10), 7:6 (2), за да стигне до полуфиналите на тенис турнира в Хале.

Зверев, който спечели първия си турнир от Големия шлем -"Ролан Гарос" по-рано този месец, записа десетата си поредна победа, при това на две различни настилки.

Третият в световната ранглиста тенисист, който е финалист в Хале през 2016 и 2017 г. и полуфиналист през последните три години, все още преследва първата си титла на турнира.

На полуфиналите той ще се изправи срещу петия поставен в схемата американец Тейлър Фриц, който отстрани Бен Шелтън с 6:7 (5), 7:6 (8), 7:6 (3).

Това беше първата победа на Фриц над тенисист от Топ 10 за 2026 г. и своеобразен реванш срещу опонент, който го победи в два финала тази година - в Далас през февруари и в Щутгарт миналата неделя. Загубата сложи край на серията от шест победи на Шелтън на трева.