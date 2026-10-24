БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
Евровизия
BG
ENG
TR
5
BG
ENG
TR
Президентски Избори 2026
Новини
Свят
Спорт
Евровизия
Времето
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
начало
Президентски Избори 2026
Новини
Свят
Спорт
Времето
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЦИК: Към 11:00 ч. избирателната активност е 5,8%,...
12:46, 25.10.2026
Чете се за: 00:30 мин.
Специална програма на БНТ за президентските избори...
10:59, 25.10.2026 (обновена)
Чете се за: 04:55 мин.
С двулитрова бира в багажа: Отстраниха председател на СИК...
10:43, 25.10.2026 (обновена)
Чете се за: 01:45 мин.
Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби...
09:09, 25.10.2026
Чете се за: 03:12 мин.
България избира седмия президент
07:36, 25.10.2026 (обновена)
Чете се за: 01:05 мин.
ЗАПАЗЕНИ
от
БНТ
A+
A-
23:04, 24.10.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
2
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
3
Неуредени финансови отношения е водещата версия за убийството на...
4
Кой е Слави Бинев?
5
Ловец застреля гъбар в гората над Горно Дряново, мъжът е починал
6
Как се гласува с машина?
Реклама
Най-четени
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
2
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
3
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
6
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм...
Реклама
Още от: Спорт
Реал М излиза без Тибо Куртоа в Ел Класико
Димитър Кисимов завърши шести на турнира на най-добрите юноши в света до 18 години
12:43, 25.10.2026
Чете се за: 02:15 мин.
НА ЖИВО: Михаил Александров и Стойчо Младенов в "Арена спорт"
12:30, 25.10.2026
Чете се за: 00:32 мин.
Гледайте Славия - Левски от НВЛ за жени по БНТ 3
12:25, 25.10.2026
Чете се за: 00:37 мин.
Зверев е на две победи от №1 в света
12:21, 25.10.2026
Чете се за: 01:52 мин.
Донски ще си партнира с поляк на "Чалънджър" в Сеул
12:08, 25.10.2026
Чете се за: 00:37 мин.
Реклама
Водещи новини
ЦИК: Към 11:00 ч. избирателната активност е 5,8%, най-висока е във...
12:34, 25.10.2026
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Румен Радев: Важно е в тези времена да имаме президент със знания, опит и принципи
12:25, 25.10.2026
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Рекордно ниска избирателна активност в съседна Турция – празни секции и коридори
12:57, 25.10.2026
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Незаконна предизборна агитация край избирателна секция в Созопол
12:46, 25.10.2026
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
С двулитрова бира в багажа: Отстраниха председател на СИК в...
10:38, 25.10.2026 (обновена)
Чете се за: 01:45 мин.
Регионални
"Правят далавери, дават пари": Засилено полицейско...
09:24, 25.10.2026 (обновена)
Чете се за: 01:35 мин.
Регионални
Поскъпване при повечето зеленчуци и спад в цените на основните...
11:11, 25.10.2026
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Специална програма на БНТ за президентските избори – от...
09:15, 25.10.2026 (обновена)
Чете се за: 04:55 мин.
Общество
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ