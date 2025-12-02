„БНТ представя“ акад. Кирил Боянов с филма „Кибернетика“

На 3 декември, сряда, от 21:00 ч. по БНТ 1 в портретната документална поредица на обществената телевизия „БНТ представя“ гледайте филма „Кибернетика“, посветен на 90-годишнината от рождението на едно от най-големите имена в българската изчислителна техника – академик Кирил Боянов.

Автобиографичният разказ показва неговата научна и преподавателска дейност, успехите, мечтите и разочарованията на един целеустремен учен, работещ за това България да бъде част от високотехнологичния свят.

„Кибернетика“ е филм за знанието, което не е само формули и уравнения, за знанието, което се ражда там, където смелостта среща интуицията и е доказателство, че науката върви напред, когато дръзнеш да минеш отвъд догмите.

Автор и режисьор на филма е Николай Василев, оператор е Борислав Георгиев.

Гледайте „Кибернетика“ – тази сряда от 21:00 ч. по БНТ 1