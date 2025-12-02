БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ПП-ДБ: Оттеглянето на бюджета е закъснял тактически ход,...
ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за...
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли...
„БНТ представя“ акад. Кирил Боянов с филма „Кибернетика“

У нас
Гледайте „Кибернетика“ – тази сряда от 21:00 ч. по БНТ 1

bdquoбнт представяldquo акад кирил боянов филма bdquoкибернетикаldquo
На 3 декември, сряда, от 21:00 ч. по БНТ 1 в портретната документална поредица на обществената телевизия „БНТ представя“ гледайте филма „Кибернетика“, посветен на 90-годишнината от рождението на едно от най-големите имена в българската изчислителна техника – академик Кирил Боянов.

Автобиографичният разказ показва неговата научна и преподавателска дейност, успехите, мечтите и разочарованията на един целеустремен учен, работещ за това България да бъде част от високотехнологичния свят.

„Кибернетика“ е филм за знанието, което не е само формули и уравнения, за знанието, което се ражда там, където смелостта среща интуицията и е доказателство, че науката върви напред, когато дръзнеш да минеш отвъд догмите.

Автор и режисьор на филма е Николай Василев, оператор е Борислав Георгиев.

Гледайте „Кибернетика“ – тази сряда от 21:00 ч. по БНТ 1

След погрома в центъра на София: Провокации, сблъсъци с полицията и арести
След погрома в центъра на София: Провокации, сблъсъци с полицията и арести
Лични финанси: Как може да инвестираме в индекси чрез борсово-търгувани фондове? Лични финанси: Как може да инвестираме в индекси чрез борсово-търгувани фондове?
Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се случи на вчерашния протест в София? Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се случи на вчерашния протест в София?
Няма тежко пострадали при протеста в София Няма тежко пострадали при протеста в София
Николай Денков: Организираните провокатори не могат да подменят мирния протест Николай Денков: Организираните провокатори не могат да подменят мирния протест
Васил Терзиев: Най-големият мирен протест от много години насам беше опорочен от група хулигани Васил Терзиев: Най-големият мирен протест от много години насам беше опорочен от група хулигани
Росен Желязков: Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен
Росен Желязков: Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен
У нас
Официално: Правителството оттегли проектобюджетите за 2026 г. от НС (ДОКУМЕНТ) Официално: Правителството оттегли проектобюджетите за 2026 г. от НС (ДОКУМЕНТ)
У нас
ПП-ДБ: Оттеглянето на бюджета е закъснял тактически ход, искаме оставката на кабинета ПП-ДБ: Оттеглянето на бюджета е закъснял тактически ход, искаме оставката на кабинета
У нас
ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за възстановяване и устойчивост ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за възстановяване и устойчивост
У нас
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
Регионални
След погрома в центъра на София: Провокации, сблъсъци с полицията и...
У нас
Френски синдикати свикват национална стачка днес срещу бюджета за...
По света
Дипломатически совалки за мир: Зеленски е в Дъблин, Уиткоф пристига...
По света
