„Демократична България“ настоява дефицитът да бъде ограничен до 3% още тази година и до 2,5% – догодина

От "Демократична България" призоваха правителството да ограничи бюджетния дефицит до 3% и разкритикуваха кабинета, че не е заложил реформаторски мерки. Подкрепиха предложението за отвързване на заплатите в публичния сектор от автоматичното им нарастване и подкрепят запазването на настоящата данъчна система. Останалите парламентарни партии не коментираха.

Мартин Димитров, "Демократична България": "Чуваме твърде много оправдания, известно вайкане, а трябва да има твърди и конкретни цели. Ние от ДБ искаме дефицитът да бъде ограничен до 3% още 26г. и най-много до 2,5% 27ма да, данъците не трябва да се повишават, но ограничаването на дефицитът е много важно и за подтискане на инфлацията

Божидар Божанов, "Демократична България": " Абсолютно подкрепяме това депутатите да дадем пример с това, че заплатите ни трябва да бъдат отвързани от принципа за автоматично увеличение. Не видяхме други мерки държавните служители да плащат осигуровки. Да се премине към освобождаване на пенсионери в администрацията и в МВР особено. Да се ограничат разходите в здравеопазването."