„Гранична полиция“ получи нови 213 автомобила и 88 камери

Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) получи 125 леки автомобила с нормална проходимост, 70 автомобила с повишена проходимост, 7 леки автомобила, 7 микробуса, 4 автобуса и 88 камери. Новата техника е предоставена по проекти на обща стойност от 10 милиона и 500 хиляди евро, посочиха от „Гранична полиция“.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Изпълняваме изключително успешно функциите си по опазване на границите на страната и по опазване на външните граници на Европейския съюз. Виждаме плодовете на усилията ни и това ми дава оптимизъм, че процесите в МВР могат да се развиват много по-добре и да постигаме резултатите, които постигаме днес."

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "През 2022 г., когато встъпих като служебен министър на вътрешните работи, осъзнахме, че ако не подобрим значително техническото обезпечаване на българската граница, особено на българо-турската граница, няма как да подсигурим сигурността нито на България, нито на европейските страни. Положихме изключителни усилия в разговори с партньорите си от ЕС. Радвам се, че този наш апел беше възприет и днес вече виждаме част от плодовете на това разбиране и на тази солидарност. Те оцениха нашата готовност надеждно да пазим външната граница на съюза."