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„Гранична полиция“ получи нови 213 автомобила и 88 камери

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Иван Демерджиев: Изпълняваме успешно функциите си по опазване на границите на страната и външните граници на ЕС

Снимка: БТА
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Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) получи 125 леки автомобила с нормална проходимост, 70 автомобила с повишена проходимост, 7 леки автомобила, 7 микробуса, 4 автобуса и 88 камери. Новата техника е предоставена по проекти на обща стойност от 10 милиона и 500 хиляди евро, посочиха от „Гранична полиция“.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Изпълняваме изключително успешно функциите си по опазване на границите на страната и по опазване на външните граници на Европейския съюз. Виждаме плодовете на усилията ни и това ми дава оптимизъм, че процесите в МВР могат да се развиват много по-добре и да постигаме резултатите, които постигаме днес."

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "През 2022 г., когато встъпих като служебен министър на вътрешните работи, осъзнахме, че ако не подобрим значително техническото обезпечаване на българската граница, особено на българо-турската граница, няма как да подсигурим сигурността нито на България, нито на европейските страни. Положихме изключителни усилия в разговори с партньорите си от ЕС. Радвам се, че този наш апел беше възприет и днес вече виждаме част от плодовете на това разбиране и на тази солидарност. Те оцениха нашата готовност надеждно да пазим външната граница на съюза."

главен комисар Антон Златанов, директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“: " С днешните автомобили, за последните три години, бройката нараства над 700 и чак сега запълваме необходимия ни щат. Не бива да прекратяваме този процес, за да не се получи същия този „вакум“, какъвто е имало. Не бива да спираме с натиска към нашите европейски партньори. Трябва да повишим освен количеството техника, но и качеството на нашата работа. Тази тенденция в повишаването на нашия имидж не трябва да намалява, да се забавя или да стои на едно място. Вече можем да се чувстваме спокойни като ръководители, че сме осигурили всичко необходимо на нашите служители, с което да изпълняват задълженията си."

#Иван Демердижев #ГД "Гранична полиция" #техника

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