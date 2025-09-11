Левски глобен от УЕФА, иска чужд съдия за дербито с Лудогорец



Дисциплинарната комисия на УЕФА наложи глоба от 10 000 евро на Левски заради дискриминационни скандирания на феновете към играчите на АЗ Алкмаар по време на реванша от Лигата на конференциите. Освен това „сините“ получават и условно наказание – при ново провинение в следващите два сезона може да им бъде забранено да продават билети за гостуване в евротурнирите.

В същото време клубът е поискал чуждестранен съдия за дербито срещу Лудогорец на 19 септември. Искането е входирано в Съдийската комисия на БФС, но едва ли ще бъде уважено заради кратките срокове и утвърдената практика ключовите мачове в Първа лига да се ръководят от български арбитри.

Това не е първият подобен апел от „Герена“ – през април Левски поиска всичките му срещи до края на сезона да бъдат водени от чужди рефери след загубата от Черно море в София.





