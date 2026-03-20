„Лукойл“ отчете рекордна загуба след отписване на чуждестранни активи, включително и в България

Най-голямата частна петролна компания в Русия „Лукойл“ отчете нетна загуба от 1,059 трилиона рубли за 2025 г., показва публикуваният днес отчет по международните стандарти за финансово отчитане, цитирани от изданието „The Moscow Times“.

За първи път от близо три десетилетия компанията приключва годината на загуба. Досега „Лукойл“, който осигурява около 15% от добива на петрол в страната, е регистрирал отделни тримесечни отрицателни резултати, но неизменно е завършвал годината на печалба.

В края на 90-те години, когато цената на руския петрол пада под 10 долара за барел, компанията отчита 729 млн. долара нетна печалба през 1998 г. и 1,062 млрд. долара през 1999 г. по тогава използваните стандарти US GAAP.

По време на кризата през 2020 г., когато пандемията разтърси световния петролен пазар, „Лукойл“ реализира печалба от 15,2 млрд. рубли. През 2015 г., на фона на първата вълна санкции срещу Русия след анексията на Крим, компанията отчете 291,1 млрд. рубли нетна печалба.

Настоящата загуба се дължи основно на отписване на чуждестранни активи на стойност 1,66 трилиона рубли, отбелязват анализатори на ПСБ. Става дума за находища, рафинерии и бензиностанции в 11 държави – от Европа до Латинска Америка, които по оценки на „Алфа-банк“ са осигурявали между 15% и 17% от добива на компанията и около една четвърт от общия ѝ капацитет за преработка.

След налагането на блокиращи санкции от страна на САЩ дейността на задграничните дъщерни дружества на „Лукойл“ е практически парализирана. Опитите за продажба на международната мрежа с балансова стойност около 22 млрд. долара засега не получават одобрение от американското Министерство на финансите.

Приходите на компанията за миналата година са намалели с 15% до 3,77 трилиона рубли. Печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е спаднала с 36% до 892 млрд. рубли, а оперативната печалба се е свила наполовина до 527 млрд. рубли. Анализаторите посочват като причини ниските рублеви цени на петрола и спиранията на рафинерии поради външни фактори.

„Снижаването на приходите е свързано с ниските цени на руския петрол през миналата година, увеличения дисконт на сорта „Уралс“ спрямо международните бенчмаркове, санкциите срещу танкерния флот и ограниченията срещу самата компания, които доведоха до спад на износа на петрол и петролни продукти“, заявява водещият анализатор на Freedom Finance Global Наталия Милчакова. По думите ѝ резултатите на „Лукойл“ са „слаби“, но „очаквани“.

Перспективите пред компанията зависят в решаваща степен от съдбата на чуждестранните ѝ активи – на каква цена ще бъдат продадени, в какви срокове и как ще бъдат използвани получените средства.