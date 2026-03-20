БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Настъпи астрономическата пролет – очакват ни повече...
Чете се за: 02:50 мин.
Почина холивудската звезда Чък Норис
Чете се за: 02:37 мин.
"Мяра": Кои политически сили ще намерят място в...
Чете се за: 02:17 мин.
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

„Лукойл“ отчете рекордна загуба след отписване на чуждестранни активи, включително и в България

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
Икономика
Запази
Слушай новината

Най-голямата частна петролна компания в Русия „Лукойл“ отчете нетна загуба от 1,059 трилиона рубли за 2025 г., показва публикуваният днес отчет по международните стандарти за финансово отчитане, цитирани от изданието „The Moscow Times“.

За първи път от близо три десетилетия компанията приключва годината на загуба. Досега „Лукойл“, който осигурява около 15% от добива на петрол в страната, е регистрирал отделни тримесечни отрицателни резултати, но неизменно е завършвал годината на печалба.

В края на 90-те години, когато цената на руския петрол пада под 10 долара за барел, компанията отчита 729 млн. долара нетна печалба през 1998 г. и 1,062 млрд. долара през 1999 г. по тогава използваните стандарти US GAAP.

По време на кризата през 2020 г., когато пандемията разтърси световния петролен пазар, „Лукойл“ реализира печалба от 15,2 млрд. рубли. През 2015 г., на фона на първата вълна санкции срещу Русия след анексията на Крим, компанията отчете 291,1 млрд. рубли нетна печалба.

Настоящата загуба се дължи основно на отписване на чуждестранни активи на стойност 1,66 трилиона рубли, отбелязват анализатори на ПСБ. Става дума за находища, рафинерии и бензиностанции в 11 държави – от Европа до Латинска Америка, които по оценки на „Алфа-банк“ са осигурявали между 15% и 17% от добива на компанията и около една четвърт от общия ѝ капацитет за преработка.

След налагането на блокиращи санкции от страна на САЩ дейността на задграничните дъщерни дружества на „Лукойл“ е практически парализирана. Опитите за продажба на международната мрежа с балансова стойност около 22 млрд. долара засега не получават одобрение от американското Министерство на финансите.

Приходите на компанията за миналата година са намалели с 15% до 3,77 трилиона рубли. Печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е спаднала с 36% до 892 млрд. рубли, а оперативната печалба се е свила наполовина до 527 млрд. рубли. Анализаторите посочват като причини ниските рублеви цени на петрола и спиранията на рафинерии поради външни фактори.

„Снижаването на приходите е свързано с ниските цени на руския петрол през миналата година, увеличения дисконт на сорта „Уралс“ спрямо международните бенчмаркове, санкциите срещу танкерния флот и ограниченията срещу самата компания, които доведоха до спад на износа на петрол и петролни продукти“, заявява водещият анализатор на Freedom Finance Global Наталия Милчакова. По думите ѝ резултатите на „Лукойл“ са „слаби“, но „очаквани“.

Перспективите пред компанията зависят в решаваща степен от съдбата на чуждестранните ѝ активи – на каква цена ще бъдат продадени, в какви срокове и как ще бъдат използвани получените средства.

#отписване #чуждестранни активи #"Лукойл" #загуба #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Почина холивудската звезда Чък Норис
1
Почина холивудската звезда Чък Норис
"Няма ток – няма вода“: Жителите на Царацово се оплакват от прекъсвания на електрозахранването
2
"Няма ток – няма вода“: Жителите на Царацово се...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
4
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
Конна база във Варна търси нов дом за конете, участващи в терапия за деца със специални нужди
5
Конна база във Варна търси нов дом за конете, участващи в терапия...
Войната в Близкия изток: Поредна размяна на удари
6
Войната в Близкия изток: Поредна размяна на удари

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
3
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
5
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
6
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

Още от: Бизнес

С безжичен интернет, климатици, електронни табла – представиха първия нов електрически влак
С безжичен интернет, климатици, електронни табла – представиха първия нов електрически влак
С 30 евроцента поскъпнаха горивата на бензионстанции в Русе С 30 евроцента поскъпнаха горивата на бензионстанции в Русе
Чете се за: 02:45 мин.
Туристическият бранш се задъхва от липсата на кадри - как се справя бизнесът? Туристическият бранш се задъхва от липсата на кадри - как се справя бизнесът?
Чете се за: 02:55 мин.
ЕК създава нов режим за регистрация на фирми в ЕС ЕК създава нов режим за регистрация на фирми в ЕС
Чете се за: 06:20 мин.
Акция "Чиста храна" започва МЗХ, БАБХ и МВР Акция "Чиста храна" започва МЗХ, БАБХ и МВР
Чете се за: 03:55 мин.
Евродепутатът Илия Лазаров: Българското вино трябва да излезе от идеята за това, че е евтино вино Евродепутатът Илия Лазаров: Българското вино трябва да излезе от идеята за това, че е евтино вино
Чете се за: 07:35 мин.

Водещи новини

Почина холивудската звезда Чък Норис
Почина холивудската звезда Чък Норис
Чете се за: 02:37 мин.
По света
САЩ могат да използват британски бази за удари срещу Иран САЩ могат да използват британски бази за удари срещу Иран
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Три седмица война: САЩ започнаха офанзива, за да отворят Ормузкия проток Три седмица война: САЩ започнаха офанзива, за да отворят Ормузкия проток
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова: Трябва да има цялостен пакет от мерки срещу покачването на цените Президентът Илияна Йотова: Трябва да има цялостен пакет от мерки срещу покачването на цените
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Настъпи астрономическата пролет – очакват ни повече слънце и...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Емил Дечев: 45 са вече досъдебните производства за изборни...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
"Мяра": Кои политически сили ще намерят място в...
Чете се за: 02:17 мин.
Парламентарни Избори 2026
БНТ почита паметта на Минчо Празников
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ