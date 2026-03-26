

Майли Сайръс готви изненада за феновете си – нова песен по случай 20 години от сериала Хана Монтана.

Звездата, която стана известна именно с тази роля, отбелязва юбилея и с ново парче, озаглавено „Younger You“.

Тя споделя, че този момент е много специален за нея, защото сериалът е началото на цялата ѝ кариера и връзката с феновете.

По време на празненствата Майли дори изпълнява емблематични песни от шоуто и връща всички към носталгията от онези години.

Въпреки слуховете обаче, тя не потвърждава дали ще има нов сезон на сериала.

