„Мишлен“ оцени София: Столицата засега остава само със звездите на небето

Кулинарният гид „Мишлен“ е направил одит на елитни столични ресторанти.
Според запознати с изводите на инспекторите, посетили заведенията, нито един ресторант няма да получи звезда. Сред констатациите са разминаване между цена и качество.
Според Столичната община обаче, която е подписала договор с кулинарния гид, София все още няма отказ и предстои дълъг процес преди някой от софийските ресторанти да бъде включен.
За въпросния независим одит Общината е платила 150 000 евро без ДДС.
От съседните ни страни в елитната селекция са включени Сърбия, Турция и Гърция. Общо около 30 държави в Европа присъстват в справочника с някое от трите отличия на „Мишлен“.
Антон Пенев, директор на ОП „Туризъм“: „Трябва да започнем с позитивните неща, които малко потънаха в последните дни. Показва една доста динамична, развита кулинарна сцена – доста вкусна, много добре приготвена храна. Много добре подготвени шеф-готвачи. Има определени дефицити, свързани с по-високото ниво на обслужване в ресторантите.“
БНТ: А съотношението цена–качество?
Антон Пенев, директор на ОП „Туризъм“: „Да, беше отбелязано и това нещо в някои от обектите.“