„Мишлен“ оцени София: Столицата засега остава само със звездите на небето

Кулинарният гид „Мишлен“ е направил одит на елитни столични ресторанти.

Според запознати с изводите на инспекторите, посетили заведенията, нито един ресторант няма да получи звезда. Сред констатациите са разминаване между цена и качество.

Според Столичната община обаче, която е подписала договор с кулинарния гид, София все още няма отказ и предстои дълъг процес преди някой от софийските ресторанти да бъде включен.

За въпросния независим одит Общината е платила 150 000 евро без ДДС.

От съседните ни страни в елитната селекция са включени Сърбия, Турция и Гърция. Общо около 30 държави в Европа присъстват в справочника с някое от трите отличия на „Мишлен“.