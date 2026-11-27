Състав на Окръжния съд в Хасково постанови присъда от 10 години лишаване от свобода за 62-годишния Лютви Хасан за причиняването на смъртта на 23-годишния Йордан Бозуков при катастрофа след употреба на алкохол. Това съобщиха от пресцентъра на съдебната институция.

Наказанието Хасан трябва да изтърпи при първоначален общ режим. Съдът му наложи и забрана да управлява моторно превозно средство за срок от 13 години. От присъдата е приспаднато времето, през което той е бил задържан под стража, считано от 14 март 2025 г.

Делото беше разгледано повторно, след като Апелативният съд в Пловдив отмени предходната присъда от седем години лишаване от свобода, постановена от хасковските окръжни магистрати, и върна делото за ново разглеждане. Окръжният съд в Хасково даде ход на новия процес по същество на 26 ноември т.г. с разпит на свидетели, сред които и близки на загиналия.

Според съдебното решение Хасан е виновен за това, че на 20 март 2023 г. на главния път Е-85 между Хасково и Димитровград, в района на борса „Марица“, е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на Бозуков. Подсъдимият е управлявал лек автомобил „Мерцедес“ с концентрация на алкохол в кръвта от 2,03 промила.

След катастрофата Хасан напусна страната. На 13 март 2025 г. той се предаде доброволно на българските власти на ГКПП „Лесово“.

Постановената днес присъда подлежи на протест и обжалване пред Апелативния съд в Пловдив в 15-дневен срок от обявяването ѝ.