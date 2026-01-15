БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
7 години затвор за шофьора, който уби 23-годишния Йордан пиян и се укрива 2 години

от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
7 години затвор за шофьора, който уби 23-годишния Йордан пиян и се укрива 2 години
Хасковският окръжен съд осъди на 7 години затвор Лютви Хасан, коойто причини смъртта на 23-годишния Йордан Бозуков в катастрофа. Присъдата идва близо три години след фаталното произшествие на пътя Хасково - Димитровград.

На 20 март 2023 г. колата на Хасан се заби в тази на Йордан. Младият мъж почина след 9 дни в кома, спътниците му оцеляха. Оказа се, че виновният шофьор е карал с над 2 промила алкохол. Камери от промишлени обект в района бяха заснели жестоката катастрофа.

Часове след нея Лютви Хасан, който има българско и турско гражданство, напусна безпрепятствено страната и две години се укрива в Турция. Той се предаде през март миналата година.

Според решението на окръжните магистрати той ще изтърпява присъдата си при първоначален общ режим и ще бъде лишен от правото да управлява превозно средство за 10 години.

Постановената днес присъда може да бъде обжалвана пред Апелативния съд в Пловдив.

