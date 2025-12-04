БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента,...
Чете се за: 01:25 мин.
Авария остави без парно част от южните квартали на София...
Чете се за: 03:02 мин.
Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за...
Чете се за: 05:30 мин.
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за...
Чете се за: 01:47 мин.
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е...
Чете се за: 04:17 мин.

1000 евро за всяка родилка - френска болница подпомага млади семейства.

Инициативата е на кмета, тъй като се наблюдава сериозен спад на раждаемостта в региона

1000 евро всяка родилка френска болница подпомага млади семейства
Френска болница предлага по 1000 евро на всяка бременна жена, която избере да роди там.

Болницата се намира в малко градче в централната част на страната. Инициативата е на кмета, тъй като се наблюдава сериозен спад на раждаемостта в региона. Родилното отделение е отчело само 237 раждания през миналата година. Това е далеч под законовия праг от 300 бебета, нужни за да продължи работата си едно такова отделение.

Хо Данг Ван Хан, педиатър: "Защо не? Ако може да улесни живота на семействата в този тежък икономически климат във Франция. Мисля, че е добра идея."

