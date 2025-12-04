1000 евро за всяка родилка - френска болница подпомага млади семейства.

Френска болница предлага по 1000 евро на всяка бременна жена, която избере да роди там.

Болницата се намира в малко градче в централната част на страната. Инициативата е на кмета, тъй като се наблюдава сериозен спад на раждаемостта в региона. Родилното отделение е отчело само 237 раждания през миналата година. Това е далеч под законовия праг от 300 бебета, нужни за да продължи работата си едно такова отделение.