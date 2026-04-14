БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Никола Николов – Паскал се призна за виновен за...
Чете се за: 02:22 мин.
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат...
Чете се за: 02:55 мин.
Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1...
Чете се за: 01:05 мин.
Разбиха нова схема за купуване на гласове, разплащали онлайн
Чете се за: 01:20 мин.
Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

11 щангисти ще представят България на европейското по вдигане на тежести в Батуми

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Сред тях ще бъде и Карлос Насар.

Карлос Насар
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Единадесет щангисти ще представят България на европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми.

Шампионатът в Грузия ще се проведе от 19 до 26 април, а страната ни ще бъде представена от осем тежкоатлети при мъжете и три при жените.

Сред участниците ще бъде и олимпийският шампион Карлос Насар, който е заявен в категория до 94 килограма. Неговото състезание е на 24 април, петък от 15:00 часа българско време.

Ангел Русев и Иван Димов, които спечелиха европейски титли в Кишинев през миналата година, също са в състава за шампионата на Стария континент.

Ето и пълния лист на българските участници:

19 април (неделя):
15:00 - жени до 48 кг - с участието на Бояна Костадинова

20 април (понеделник):
11:00 - мъже до 60 кг - с участието на Ангел Русев и Дениз Данев
14:00 - мъже до 65 кг - с участието на Иван Димов и Здравко Пеловски

21 април (вторник):
18:00 - мъже до 71 кг - с участието на Диян Пампорджиев

22 април (сряда):
15:00 - жени до 69 кг - с участието на Галя Шатова

23 април (четвъртък):
18:00 - жени до 77 кг - с участието на Мария Магдалена Кирева

24 април (петък):
15:00 - мъже до 94 кг - с участието на Карлос Насар

25 април (събота):
18:00 - мъже до 110 кг - с участието на Христо Христов и Дейвид Фишеров

#европейско първенство по вдигане на тежести в Батуми 2026 г. #Български национален отбор по вдигане на тежести #Карлос Насар

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ