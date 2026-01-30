БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

13-годишно момче почина след ухапване от акула в Бразилия

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Снимка: илюстративна
13-годишно момче почина в бразилския град Олинда, след като беше ухапано от акула, предаде Франс прес, като се позова на местните власти.

Щатът Пернамбуко, в който се намира Олинда, привлича туристите заради райските си плажове. Но властите предупреждават за опасност от акули. Момчето е било атакувано от акула в района на плажа Чифре. То е било откарано в местна болница, но не е оцеляло.

В началото на годината в този район от акула е пострадал и друг човек, а от 1992 г. досега щатът Пернамбуко е регистрирал 82 нападения на акули, от които 27 смъртоносни. Щатът има крайбрежна ивица от 187 километра, но атаките от акули са съсредоточени в район от 33 километра между градовете Ресифе и Олинда.

