14 българи се класираха за осминафиналите на ITF турнир в Пазарджик

14 български тенисисти (шест юноши и осем девойки) се класираха за осминафиналите на сингъл на турнир от категория J30 на ITF в Пазарджик. В рамките на един месец ТК „Фаворит" е домакин на три турнира от календара на ITF. Тези турнири са шанс за младите български тенисисти да печелят точки за световната ранглиста и да трупат опит в международни мачове.

За осминафиналите при юношите се класираха Станислав Косев, Борис Начев, Петър Иванчев, Мартин Бонев, Кристиян Стефанов и Борис Борисов.

За осминафиналите при девойките се класираха Андрея Глушкова, Кристина Кънева, Моника Господинова, Сирма Манчева, Анастасия Бързакова, Мелани Стоичкова, Рая Маркова и Калина Симеонова.