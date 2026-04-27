160 деца мериха сили на шахматния фестивал "Питагор Елит“

Радостин Любомиров от Радостин Любомиров
Млади таланти от цялата страна показаха умения и амбиции за големи успехи

Близо 160 млади шахматисти на възраст между 10 и 14 години взеха участие във второто издание на международния фестивал „Питагор Елит“, който се проведе в Частното математическо училище „Питагор“. Надпреварата събра деца от цялата страна, обединени от любовта към шахмата и стремежа към развитие.

Събитието предложи не само състезателен дух, но и вдъхновение за бъдещите поколения. Родители и треньори с интерес следяха представянето на младите надежди, които демонстрираха завидни умения и стратегическо мислене.

За самите участници шахматът е много повече от игра.

"Баба ми ме запали по шахмата още на 6 години“, сподели 11-годишният Ерик, който вече има сериозен рейтинг.

Дарина, на 12 години, признава, че предпочита атакуващ стил: "Любимата ми защита е Сицилианската, защото обичам да нападам.“

Любомир също открива удоволствие в логиката на играта: "Шахът развива мисленето – това най-много ми харесва.“

Интерес предизвика и най-малкият участник - 8-годишният Борис, който вече се определя като един от най-силните сред връстниците си, въпреки че все още не участва в рейтингови турнири.

Изненадата на фестивала бе появата на хуманоидния робот Робърт, който направи първите си „ходове“ в шаха и предизвика усмивки сред децата. Той дори сподели с чувство за хумор: "Шахматът е стратегия, битка и игра на нерви. Без него животът би бил празна дъска.“

Директорът на училището Асен Александров подчерта значението на подобни инициативи.

"Шахът развива логическо и стратегическо мислене, концентрация и внимание. Това са умения, които са изключително важни, особено в свят, в който децата са силно повлияни от дигиталната среда.“

По време на турнира не липсваха впечатляващи партии и нестандартни решения, които изненадаха дори специалистите. Надпреварата показа, че България продължава да разполага с талантливи млади шахматисти, готови да поемат по пътя към големия спорт.

Дали сред участниците са бъдещите шампиони на Европа и света – предстои да разберем.

Вижте целия репортаж на Радостин Любомиров във видеото!

#международен шахматен фестивал "Питагор Елит"

