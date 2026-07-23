17-годишен мотоциклетист без книжка е с опасност за живота след катастрофа в Бургаско

17-годишен младеж е с опасност за живота, след като катастрофира с мотоциклет в Каблешково, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал снощи на улица "Тинтява". По първоначални данни младежът е загубил контрол над мотоциклета, след като преминал през натрупан фрезован асфалт на участък с мокра и неравна пътна настилка.

Пострадалият е с фрактури в областта на главата и контузия на белия дроб. Той е настанен за лечение в отделението по реанимация на УМБАЛ – Бургас с опасност за живота. От полицията уточняват, че младежът е неправоспособен, а мотоциклетът не е бил регистриран по надлежния ред.