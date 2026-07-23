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Ситуацията във Варна се нормализира след вчерашната буря

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Варна
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ситуацията варна нормализира вчерашната буря
Снимка: БТА
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Ситуацията във Варна се нормализира след вчерашните проливни дъждове. Пътищата са отводнени и почистени от наносите и падналите клони. Това съобщи директорът на пожарната във Варна старши комисар Стоян Стоянов.

Силният дъжд нанесе сериозни щети на Държавния куклен театър. Там лятната сцена е срутена, има наводнени помещения, но постановките няма да спрат, съобщи екипът.

Пострадаха още сектор “Гражданско състояние” на Община Варна и телевизионният център на БНТ. Около 100 сигнала за наводнения и щети са получени в пожарната вчера, след като над Варна се изляха над 52 литра дъжд на квадратен метър.

#щети от бурята #щети от буря #Наводнение във Варна

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