Ситуацията във Варна се нормализира след вчерашната буря

Ситуацията във Варна се нормализира след вчерашните проливни дъждове. Пътищата са отводнени и почистени от наносите и падналите клони. Това съобщи директорът на пожарната във Варна старши комисар Стоян Стоянов.

Силният дъжд нанесе сериозни щети на Държавния куклен театър. Там лятната сцена е срутена, има наводнени помещения, но постановките няма да спрат, съобщи екипът.

Пострадаха още сектор “Гражданско състояние” на Община Варна и телевизионният център на БНТ. Около 100 сигнала за наводнения и щети са получени в пожарната вчера, след като над Варна се изляха над 52 литра дъжд на квадратен метър.