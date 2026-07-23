На заседание на СОС: Обсъждат два проекта за лифтове на Витоша

Столичният общински съвет обсъжда две предложения за изработване на специализирани подробни устройствени планове за новите въжени линии „Алеко 1“ и „Княжево – Копитото“, като на този етап не се одобрява строителство, а само планирането.

Проектът за „Алеко 1“ предвижда възстановяване на лифта по трасе, което почти изцяло следва съществуващото, с изграждане на нови станции и необходимата инфраструктура.

За „Княжево – Копитото“ е предложено ново 2,35-километрово трасе с три станции и връзка с градския транспорт, като при проектирането ще се търсят решения за минимално засягане на растителността.