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На заседание на СОС: Обсъждат два проекта за лифтове на Витоша

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
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Снимка: БТА
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Столичният общински съвет обсъжда две предложения за изработване на специализирани подробни устройствени планове за новите въжени линии „Алеко 1“ и „Княжево – Копитото“, като на този етап не се одобрява строителство, а само планирането.

Проектът за „Алеко 1“ предвижда възстановяване на лифта по трасе, което почти изцяло следва съществуващото, с изграждане на нови станции и необходимата инфраструктура.

За „Княжево – Копитото“ е предложено ново 2,35-километрово трасе с три станции и връзка с градския транспорт, като при проектирането ще се търсят решения за минимално засягане на растителността.

#въжени линии #Копитото #Алеко #княжево #СОС #Столичен общински съвет

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