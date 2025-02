17-годишното дете чудо на женския тенис елиминира Швьонтек в Дубай

Мира Андреева записа пета победа срещу представителка от Топ 10 в кариерата си, след като елиминира №2 в света Ига Швьонтек с 6:3, 6:3 на четвъртфинал от турнира WTA 1000 в Дубай. Тя спечели срещата си за час и 36 минути.

Полякинята беше най-високопоставената тенисистка в схемата на надпреварата в Обединените Арабски Емирства, след шокиращите загуби на Арина Сабаленка, Коко Гоф, Жасмин Паолини и Джесика Пегула. Единствената представителка на Топ 10 в турнира вече е №6 Елена Рибакина от Казахстан.

Андреева доминира изцяло в първия сет, печелейки подаването на своята съперничка на два пъти за 2:1 и 6:3. Тя допусна само една точка за пробив, която веднага бе отразена.

a highly competitive contest Mirra Andreeva takes the first set 6-3 over Swiatek! #DDFTennis pic.twitter.com/Xop0IPnkyL

Във втората част световната №2 показа признаци на събуждане, повеждайки с 3:1, но след това 17-годишната рускиня спечели пет последователни гейма, за да затвори срещата.

MESMERIZING MIRRA!



The 17-year-old Mirra Andreeva upsets World No. 2 Swiatek 6-3, 6-3 to reach her FIRST WTA 1000 semifinal!#DDFTennis pic.twitter.com/BfcHDiPD8k