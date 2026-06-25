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20-годишен предизвика катастрофа с три коли в Разград, преминал на червен светофар

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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20-годишен предизвика катастрофа с три коли в Разград, преминал на червен светофар
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Шофьор на 20-годишна възраст е причинил катастрофа с три автомобила на регулирано кръстовище в Разград, след като е преминал на червен сигнал на светофарната уредба, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева.

Инцидентът е станал на кръстовището между бул. „Княз Борис“ и ул. „Васил Левски“. Лек автомобил БМВ с варненска регистрация, управляван от 20-годишен мъж от Разград, се е движел в посока от стадиона към централната част на града. Младежът не спрял на червен сигнал на светофара и навлязъл в кръстовището, където се е сблъскал с правомерно движещия се лек автомобил „Ауди“. Вследствие на удара автомобилите се отклонили и ударили трети автомобил, който изчаквал на червен светофар.

Пострадал е шофьорът на аудито – мъж на 63 години от село Пороище. По първоначални данни той е с фрактури на ребра и ключица, и е настанен за лечение в болницата в града.

Снимки: БТА

Пробите на шофьорите за употреба на алкохол са отрицателни. Младият мъж, причинил катастрофата, притежава свидетелство за управление от около две години. Взети са му кръвни проби за химичен анализ за наличие на наркотични вещества. По случая ще бъде образувано досъдебно производство.

#червен светофар #полицията в Разград

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