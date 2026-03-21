21 март: Предизборните битки в ефира на БНТ

Предизборната кампания за изборите за народни представители на 19 април 2026 г. ще бъде отразявана от БНТ в рамките на редовни предавания и специално предназначени за това форми, описани подборно в Споразумението, което обществената телевизия подписа с упълномощени представители на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в изборите.

"Денят започва с Георги Любенов":

Росен Миленов - кандидат за депутат от "Движение на непартийните кандидати", водач на листите в 25 МИР София и МИР Пазарджик

Никола Янков - кандидат за депутат от "Синя България", водач на листата в МИР Пловдив и трети в 24 МИР София

Корнелия Нинова - кандидат за депутат от Национално движение "Непокорна България", водач на листите в 25 МИР София и в МИР Благоевград

"Говори сега":

Росен Миленов - кандидат за депутат от "Движение на непартийните кандидати", водач на листите в Пазарджик и в 25 МИР София

Йордан Мицикулев - кандидат за депутат от "Величие", водач на листите в МИР Кюстендил и МИР Пазарджик

Красимир Манов - кандидат за депутат от МЕЧ, водач на листите в 24 МИР София и в МИР Враца

Коалиция "Прогресивна България" откри националната си предизборна кампания от Пловдив с представяне на водачите на листите си.

"Възраждане" откри предизборната си кампания. От партията на Костадин Костадинов избраха да го направят на специално изградена сцена пред Народния театър "Иван Вазов" в София.