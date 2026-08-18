2.14 милиарда паунда: Висшата лига отново над всички на трансферния пазар

Клубовете от Висшата лига са платили впечатляващите 2,14 милиарда паунда за нови попълнения през летния трансферен прозорец, а до затварянето на пазара остават още две седмици. Очаква се сумата да продължи да нараства.

Прави впечатление, че тимовете от Острова са похарчили повече от всички отбори от останалите четири водещи европейски първенства, взети заедно. Тимовете от Серия А са инвестирали 780 милиона паунда, в Ла Лига са изразходвани 515 милиона, клубовете от Бундеслигата са дали 505 милиона, а тези от Лига 1 – „само“ 412 милиона паунда.

Лидер по разходи е актуалният световен клубен шампион Челси с 348 милиона паунда. Следват Тотнъм с 228 милиона, а Арсенал и Манчестър Сити са извадили по 151 милиона паунда.

Клубовете от Висшата лига обаче не само харчат сериозни суми, но и реализират значителни приходи от продажби на футболисти. Английските отбори са начело и по този показател с около 1,28 милиарда паунда приходи.

На второ място са клубовете от Серия А с 320 милиона паунда, следвани от испанските тимове със 185 милиона. Бундеслигата и Лига 1 са значително по-назад по приходи от трансфери.