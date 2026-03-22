22 март: Предизборните битки в ефира на БНТ

Предизборната кампания за изборите за народни представители на 19 април 2026 г. ще бъде отразявана от БНТ в рамките на редовни предавания и специално предназначени за това форми, описани подборно в Споразумението, което обществената телевизия подписа с упълномощени представители на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в изборите.

"Денят започва с Георги Любенов":

Гергана Орманлиева - кандидат за депутат от "БСП - Обединена левица", водач на листата в МИР Благоевград

Вихрен Михайлов - кандидат за депутат от "Движение на непартийните кандидати", водач на листата в МИР Враца и в 24 МИР София

Павел Стоименов - кандидат за депутат от "Величие", водач на листата в МИР Благоевград и МИР Плевен