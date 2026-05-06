27 медала за България от Европейската купа по савате в Пловдив

България спечели 27 медала (13 златни, 4 сребърни и 10 сребърни) на Европейска купа по савате, която се проведе в зала „Сила“ в Пловдив.

Събитието се проведе с подкрепата на фондация „Съвет за спортно развитие - Пловдив“.

„Преди 2 месеца създадохме фондацията с ясната цел да подпомагаме спорта. Радвам се, че и на това състезание виждаме толкова много млади хора, обединени и надъхани от каузата на спорта. Това дава смисъл на нашата работа. За това време сме финансирали събития с участието на над 2000 деца. И ще продължим да подкрепяме спортните дейности в Пловдив“, каза председателят на фондация „Съвет за спортно развитие - Пловдив“ Иван Пашов, който получи специална купа от организаторите.

В Европейската купа взеха участие състезатели от 12 държави, които изиграха близо 150 срещи във всички формати.

„След повече от 20 години опит в организацията на савате състезания, можем честно да кажем, че това беше едно от най-впечатляващите и вълнуващи събития, които сме създавали досега! Получихме невероятни отзиви от всички отбори. Проведохме Международен тренировъчен лагер със световни шампиони, Европейска купа по Савате с ранкинг – за пръв път в света за нашия спорт. Незабравима гала вечер Combat & Savate Pro TOPSPFL06. Благодарим на нашите партньори, изключителните ни треньори, всички отбори, атлети, съдии и доброволци. Това беше нова стъпка за развитието на савате в България и света“, заяви председателят на Българската федерация по савате Георги Танчев.

В събитието участва и златното момиче на Пловдив, набиращата все по-голяма популярност млада певица Елизабет Армен.

На турнира присъстваха още директорът на спортното училище „Васил Левски Ружка Генова и Малвина Недевска, експерт в отдел „Спорт и младежки дейности“ в Община Пловдив.