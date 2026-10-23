286 323 евро глоба за ТЕЦ „Бобов дол“ за нарушения на екологичните изисквания, потвърди съдът

Административен съд – Кюстендил потвърди две наказателни постановления, издадени от директора на РИОСВ – София срещу ТЕЦ „Бобов дол“ АД. С тях на дружеството са наложени имуществени санкции в общ размер от 286 323 евро.

Установените нарушения са за непредприети необходими мерки за ограничаване на неорганизираните емисии в атмосферния въздух и за допуснати емисии в резултат от дейността на централата. Това представлява нарушение на условията, заложени в издаденото на оператора комплексно разрешително, посочват от РИОСВ.

Решенията на съда са поредното потвърждение, че спазването на екологичните изисквания е задължение, а не въпрос на избор. Контролът върху промишлените замърсители продължава, а нарушенията водят до предвидените в закона санкции.

В периода от 2020 г. до 2026 г. включително РИОСВ – София е осъществила общо 339 проверки на ТЕЦ „Бобов дол“ АД. В резултат на контролната дейност са съставени 132 акта за установяване на административни нарушения.За същия период директорът на РИОСВ – София е издал общо 119 наказателни постановления, с които на дружеството са наложени имуществени санкции в общ размер на 6 699 818,05 евро. До момента съдът е потвърдил общо 73 от наказателните постановления, издадени срещу дружеството, за над 2 млн. евро.

Последователните проверки, наложените санкции и съдебните решения подчертават ключовото значение на контрола за спазване на екологичното законодателство. РИОСВ – София ще продължи контрола върху дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ АД за спазване на екологичното законодателство и за своевременното установяване и санкциониране на нарушенията.