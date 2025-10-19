БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
33-годишен мъж загина при катастрофа в село Знаменосец

от БНТ , Репортер: Иван Янев
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Работата по изясняване на причините за произшествието продължава

33-годишен мъж загина при катастрофа в село Знаменосец
33-годишен мъж е загинал при тежко пътнотранспортно произшествие тази нощ в село Знаменосец, община Раднево.

Сигналът за инцидента е получен в 01.53 ч. на 19 октомври. По първоначална информация лек автомобил е самокатастрофирал на ул. "Роза" в селото.

Автомобилът е бил управляван от 33-годишния мъж, който е починал на място.

В Районното управление в Раднево е образувано досъдебно производство.

Работата по изясняване на причините за произшествието продължава под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.

