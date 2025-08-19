36 българчета ще играят във втория кръг на турнир до 16 г. от Тенис Европа

Седем български тенисисти (пет юноши и две девойки) записаха победи в първия кръг на турнира до 16 г. от трета категория на Тенис Европа в Плевен. Надпреварата се провежда на базата на ТК „Плевен 90".

Днес победи от българчета при юношите постигнаха Емил Алексиев, Константин Кралев, Виктор Алесандро Родригез-Матов, Денислав Николов, Стоян Паяков, Максим Петков и Кристиан Ангелов, а при девойките Виктория Врачанска и Радост Тихомирова.

Директно от втория кръг ще започнат още 27 българчета (12 юноши 15 девойки).

При юношите това са №1 Кристиян Стефанов, №2 Владимир Цонков, №3 Борис Борисов, №4 Мартин Валеов, №7 Данаил Петров, №8 Бруно Дженев, №9 Никола Божилов, №11 Никола Павлов, №12 Кристиан Косев, №13 Кристиян Енев, №14 Алекс Алексиев, и №16 Александър Борисов.

При девойките от втория кръг ще стартират №1 Илина Илиева, №3 Радина Средкова, №5 Мелани Стоичкова, №8 Зара Минева, №6 Нина Нокова, №7 Александра Момчилова, №12 Симона Попова, №15 Мария Магдалена Янакиева, №16 Емилия Видова, Катрин Кънева, Рая Стайкова, Карина Маркова, Пламена Кукенска, Дара Димитрова, Виктория Митова.