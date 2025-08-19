БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
36 българчета ще играят във втория кръг на турнир до 16 г. от Тенис Европа

Надпреварата се провежда на базата на ТК „Плевен 90".

БГ тенис Плевен
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Седем български тенисисти (пет юноши и две девойки) записаха победи в първия кръг на турнира до 16 г. от трета категория на Тенис Европа в Плевен. Надпреварата се провежда на базата на ТК „Плевен 90".

Днес победи от българчета при юношите постигнаха Емил Алексиев, Константин Кралев, Виктор Алесандро Родригез-Матов, Денислав Николов, Стоян Паяков, Максим Петков и Кристиан Ангелов, а при девойките Виктория Врачанска и Радост Тихомирова.

Директно от втория кръг ще започнат още 27 българчета (12 юноши 15 девойки).

При юношите това са №1 Кристиян Стефанов, №2 Владимир Цонков, №3 Борис Борисов, №4 Мартин Валеов, №7 Данаил Петров, №8 Бруно Дженев, №9 Никола Божилов, №11 Никола Павлов, №12 Кристиан Косев, №13 Кристиян Енев, №14 Алекс Алексиев, и №16 Александър Борисов.

При девойките от втория кръг ще стартират №1 Илина Илиева, №3 Радина Средкова, №5 Мелани Стоичкова, №8 Зара Минева, №6 Нина Нокова, №7 Александра Момчилова, №12 Симона Попова, №15 Мария Магдалена Янакиева, №16 Емилия Видова, Катрин Кънева, Рая Стайкова, Карина Маркова, Пламена Кукенска, Дара Димитрова, Виктория Митова.

