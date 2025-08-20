БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Работник пострада при инцидент в завод...
473 ПТП-та с градски транспорт в София са станали само за първата половина на 2024 г.

По вина на водач на автобус са 185 от тях

фаталната катастрофа софия младият шофьор рекордьор нарушения две седмици стаж волана
Оказва се, че пътните инциденти между автобуси на градския транспорт и автомобили в София не са малко. За периода 1 януари - 30 юни 2024 година - са станали общо 473 пътно транспортни произшествия с участие на автобуси от градския транспорт, като по вина на водач на автобус са 185 от тях.

За същия период на тази година инцидентите са намалени на 455, а по вина на водача те са 184. през 2024 години са пострадали 21 души.

За 2025 г пострадалите са 18. По вина на водач на автобус за 2024 г са пострадали 7 души, а за 2025 - двама.

През изминалата година няма нито един случай с участие на автобус завършил с фатален край, за тази година - случаят е 1, този от 15 август с участието на 21-годишния Виктор Илиев.

