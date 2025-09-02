48 клуба поискаха свикването на ново Общо събрание на БФЛА

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Това е с 6 клуба над задължителния минимум от 1/3 от членуващите в Българската федерация по лека атлетика.

българска федерация лека атлетика проведе извънредно общо събрание
Снимка: БФЛА
Слушай новината

Представители на 48 клуба са сложили своите подписи под искането за ново свикване на Общото събрание (ОС) на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА). Това е с 6 клуба над задължителния минимум от 1/3 от членуващите в организацията 126, за да има основание за това искане, съобщиха от лекоатлетически клуб Левски 2016-София, което беше потвърдено от Спортен клуб (СК) Свети Георги (София), Дунав-Русе, СК Радуканови-Видин, Спортен клуб по лека атлетика (СКЛА) Берое-Стара Загора и др.

На 1 август се проведе Отчетно-изборно събрание на БФЛА, което утвърди нов Управителен съвет, който според правилата на централата определи Георги Павлов за нов председател. В последствие, обаче, от опозицията внесоха жалби, на базата на които Софийският градски съд спря вписването на новото ръководство, заради което по закон продължава да действа старото. Именно то ще има заседание на 4 септември, след което трябва да стане ясно на коя дата ще има ново Общо събрание (ОС).

Доскорошният председател на БФЛА Иван Колев още през миналата седмица съобщи, че в централата е входирано искане за свикване на извънредно ОС, подписано от 1/3 от членовете на федерацията, което да се проведе на 8 ноември 2025 година от 14:30 часа в София на бул. Никола Вапцаров 47 в театрална зала "Свети Георги" при следния дневен ред:

1. Избор на председател, протоколист и преброители на събранието, избор на изборна комисия и преброители на бюлетините;
2. Освобождаване на членовете на Управителния съвет;
3. Избор на нови членове Управителен съвет на БФЛА за нов петгодишен мандат, като за избор на членове на УС да се проведе тайно поимено гласуване с интегрална бюлетина, като за избрани се считат първите по брой получени гласове 7 кандидата, получили 50%+1 гласа. При необходимост за попълване на състава се провежда втори и следващ тур.

"Искрено се надявам този път да съумеем да проведем справедливо и честно общо събрание, уважавайки и зачитайки всички права на клубовете по лека атлетика! При такова положение заявявам, че ще бъда първият, който ще поздрави и пожелае успех на новоизбраните членове!", написа Колев във Фейсбук.

От новоизбраната управа на БФЛА пък по-рано днес обявиха, че Георги Павлов е официално признат за председател на организацията от Световната атлетика (World Athletics).

