55 000 енергийни напитки от Виетнам задържаха митничари в Бургас

Митническите служители са задържали голямо количество енергийни напитки за нарушени права върху интелектуалната собственост. Стоките са пристигнали на бургаското пристанище с морски контейнер от Виетнам и са били декларирани като безалкохолни газирани напитки.

При извършената митническа проверка са установени 1350 кашона от декларираните газирани напитки в контейнер, а в тях общо 55 800 потребителски опаковки енергийни напитки с лого на защитена търговска марка. Те са иззети в изпълнение на Регламент (ЕС) №608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защита на правата върху интелектуалната собственост.

За случая е уведомен притежателят на търговската марка, който официално е потвърдил, че енергийните напитки са произведени в нарушение на неговите права. Стоките подлежат на унищожаване, което ще се извърши под митнически контрол, като разходите са за сметка на притежателя на търговската марка.