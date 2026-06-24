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55 000 енергийни напитки от Виетнам задържаха митничари в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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55 000 енергийни напитки от Виетнам задържаха митничари в Бургас

Митническите служители са задържали голямо количество енергийни напитки за нарушени права върху интелектуалната собственост. Стоките са пристигнали на бургаското пристанище с морски контейнер от Виетнам и са били декларирани като безалкохолни газирани напитки.

При извършената митническа проверка са установени 1350 кашона от декларираните газирани напитки в контейнер, а в тях общо 55 800 потребителски опаковки енергийни напитки с лого на защитена търговска марка. Те са иззети в изпълнение на Регламент (ЕС) №608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защита на правата върху интелектуалната собственост.

За случая е уведомен притежателят на търговската марка, който официално е потвърдил, че енергийните напитки са произведени в нарушение на неговите права. Стоките подлежат на унищожаване, което ще се извърши под митнически контрол, като разходите са за сметка на притежателя на търговската марка.

#55 000 енергини напитки #митничари в Бургас #задържани

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