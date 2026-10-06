72-годишен мъж стреля с пневматична пушка по кучета в Сливен

Полицията в Сливен разследва сигнал за 72-годишен мъж, стрелял с пневматична пушка по улични кучета на ул. „Мишо Тодоров“ в града. Сигналът е подаден на 5 октомври минути след 20.00 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Сливен.

На място са изпратени патрулни екипи, които установили петима свидетели. По думите им техен съсед е стрелял по кучетата.

Мъжът е установен и отведен в районното управление. Пред полицаите той обяснил, че стрелял, след като видял кучетата да нападат внука му.

Пневматичната пушка е регистрирана по надлежния ред, но е иззета. При обход на района не са открити простреляни или умъртвени животни.

По случая е образувано досъдебно производство. Разпитват се свидетели, а материалите ще бъдат изпратени в прокуратурата.