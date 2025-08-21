72-та колоездачна обиколка на България ще стартира в Приморско

Приморско ще бъде домакин на старта на 72-та Международна колоездачна обиколка на България. Той ще бъде на 30 август от 18:00 часа, съобщиха от градската администрация в крайморския град. Организатор на събитието е Българската федерация по колоездене.

Очаква се в обиколката да се включат 120 професионални колоездачи от 20 държави и три континента. Те ще премерят сили по маршрут с дължина 687 километра. Той ще бъде разделен на пет етапа и пролог.

Обиколката ще започне с пролога в Приморско, а първият етап ще стартира на 31 август и ще завърши в Бургас. Следващите етапи между 1 септември и 4 септември ще завършват съответно в Казанлък, Троян и Сливен, като последният пети етап ще бъде кръгов маршрут със старт и финал в Сливен.

По-рано тази година в Приморско се проведе и Европейската купа по ветроходство в олимпийските класове ILCA 6 и 7, както и в детския клас ILCA 4.

"Общината беше домакин на маратони, турнири по плажен волейбол, ежегодния турнир по футбол на община Приморско, първенство по хандбал, подводен риболов, летен лагер по киокушин-кан и фестивали на спорта", коментира кметът на града Иван Гайков, цитиран от пресцентъра на общината.

В началото на септември Приморско ще бъде домакин и мащабен ултра крос триатлон, който ще се проведе на плаж Перла.