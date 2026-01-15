880 кутии с контрабандни цигари конфискуваха добрички полицаи

Над 17 000 къса цигари без акцизен бандерол са иззети при полицейска проверка в Добрич.

След щателно проучване и издирване служители на сектор "Противодействие на икономическата престъпност" към Областната дирекция на МВР - Добрич на 14 януари спират за проверка лек автомобил, управляван от 47- годишен мъж - неизвестен до момента на силите на реда.

При извършената проверка в автомобила и помещение, използвано от лицето, са установени 880 кутии, които съдържат 17 600 цигари от известни марки, без акцизен бандерол.

По случая е образувано бързо производство.