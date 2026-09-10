Адриан Андреев се отказа по време на мача си от втория кръг в Рабат

Адриан Андреев приключи участието си на турнира по тенис на клей в Рабат, Мароко, с награден фонд от 30 хиляди долара. Българинът се отказа по време на двубоя си от втория кръг на сингъл срещу италианеца Янис Милетич.

25-годишният Андреев остана на корта 35 минути, преди да прекрати срещата при изоставане от 2:4 гейма в първия сет.

Двубоят вървеше равностойно в началните минути, но Милетич успя да пробие подаването на българина в петия гейм и впоследствие увеличи аванса си. При следващото си заставане на сервис Андреев даде знак на съдията и своя съперник, че не може да продължи, и се оттегли от срещата.

Така българският тенисист приключи участието си в Рабат, след като ден по-рано отпадна и в турнира на двойки.

Андреев си партнираше с представителя на домакините Ясин Смиедж. Двамата започнаха отлично срещу поставените под №2 Янис Милетич и Никлас Шел и спечелиха първия сет с 6:0, но съперниците им стигнаха до обрат след 7:5 във втората част и 10:1 в решителния шампионски тайбрек.